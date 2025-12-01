- Дата публікації
Умєров про результати переговорів у США: "Вдалося досягти прогресу"
За словами Умєрова, українцям у США вдалося досягти значного прогресу, втім деякі питання потребують подальшого доопрацювання.
Українська делегація за два дні у США провела чимало зустрічей та переговорів. Є певний прогрес, але слід доопрацювати низку питань.
Про це повідомляє секретар РНБО Рустем Умєров.
«За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання», — зазначив він.
Раніше Зеленський, Макрон і Стармер обговорили результати зустрічей у США з Умєровим та Віткоффом.
«Щойно разом з Емманюелем Макроном — також Кір Стармер був на звʼязку — говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф», — зазначив він.
Зеленський додав, що сторони узгодять графіки для можливих подальших контактів.