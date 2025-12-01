Умєров про результати переговорів у США: "Вдалося досягти прогресу"

Умєров / © Getty Images

Реклама

Українська делегація за два дні у США провела чимало зустрічей та переговорів. Є певний прогрес, але слід доопрацювати низку питань.

Про це повідомляє секретар РНБО Рустем Умєров.

«За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання», — зазначив він.

Реклама

Раніше Зеленський, Макрон і Стармер обговорили результати зустрічей у США з Умєровим та Віткоффом.

«Щойно разом з Емманюелем Макроном — також Кір Стармер був на звʼязку — говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф», — зазначив він.

Зеленський додав, що сторони узгодять графіки для можливих подальших контактів.