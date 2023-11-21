Умєров прокоментував інформацію ЗМІ про можливу відставку Наєва та Тарнавського

Рішень щодо зміни українських топкомандувачів наразі не було ухвалено. Однак, якщо вони будуть, це повідомлять громадськість.

Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусо, відповідаючи на запитання, чи планується звільнення командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва та командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського.

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"Я спілкуюся зі всіма командувачами, якщо такі речі відбуваються, то вони відбуваються по питанням, які або порушувалися раніше, або обговорюються для того, щоб ми досягли більшої ефективності", - сказав міністр.

Він наголосив, що тема зміни командувачів у Міноборони "проходить за всіма параметрами", яка обговорюється у внутрішньому середовищі. Однак він уточнив, чи йдеться це саме про Наєва та Тарнавського.

"У цьому плані маємо сказати, що рішення поки не прийнято, але ми робимо все можливе, щоб підвищити ефективність. І якщо це станеться, то ми дуже відкрито спілкуватимемося з вами", - додав він.

Нагадаємо, 12 листопада "Українська правда" із посиланням на свої джерела повідомляли, що в Міноборони розглядають ймовірність звільнення Олександра Тарнавського, Сергія Наєва та Тетяни Остащенко. Останню звільнили, про що стало відомо 20 листопада.

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