Умєров прокоментував надання Україні F-16: "Ми також аналізуємо інші платформи"

Україна має отримати західні винищувачі F-16 найближчим часом. Надалі мовиться й про інші платформи, щоб мати змогу випередити ворога.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час пресконференції в Києві, повідомляє "Укрінформу".

"У короткотривалій перспективі ми зосереджені на платформах F-16, у середньостроковій перспективі ми також аналізуємо різні платформи, тому що хочемо бути попереду нашого противника. Тож постійно постає питання F-16, F-19, F-22, F-25, інших платформ. Чи це обговорюють – це завжди обговорюють. Цілодобово", – зазначив Умеров.

Робота триває

Як відзначив міністр, наразі українці тренуються на платформі F-164, а також опановують англійські курси. Зокрема, відбувається аналіз, які ППО, повітряні сили, платформи та авіоніка потрібна Збройним Силам України. Україна також веде роботу над розбудовою інфраструктури для західних винищувачів, відбувся й аудит.

Що ж до термінів, Умєров акцентував: партнери мають намір здійснити передачу навесні.

"Ми рухаємося за зобов'язаннями, але зобов'язання не завжди означає передача. Це важливо розуміти, але ми постійно працюємо над розбудовою можливостей”, – підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, сучасні винищувачі F-16 можуть знищувати ракетні комплекси С-300 та С-400 безпосередньо там, де вони перебувають. Ці літаки значно допоможуть Україні у протидії ворожим атакам.

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