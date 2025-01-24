Умєров ухвалив кадрові зміни через закупівлю боєприпасів: кого звільнено

За словами Умєрова, розмов про закупівлю озброєння для армії багато, а результат незадовільний.

Міністерство оборони України ухвалило рішення про звільнення кількох ключових осіб, відповідальних за роботу Агентства оборонних закупівель (АОЗ), через невиконання зобов’язань щодо забезпечення армії.

Про це повідомив Рустем Умєров у Facebook.

"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", – пояснив посадовець.

Тому він подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а також ухвалив рішення не продовжувати контракт із керівницею АОЗ Мариною Безруковою.

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Також Міністерство оборони відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

"Це стане прецедентом в історії державного корпоративного управління, коли два незалежні представники Наглядової ради підтримали позицію держави, а уповноважений державою представник інтересів держави проігнорував рекомендації органу управління", – зазначив Умєров.

Натомість новим директором Агентства оборонних закупівель стане Арсен Жумаділов.

Міністерство оборони обіцяє зробити перезапуск Наглядової ради найближчим часом для покращення роботи організації та запобігання подібним проблемам у майбутньому.

Нагадаємо, 21 січня наглядова рада АОЗ повідомила, що продовжила контракт з Мариною Безруковою.

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