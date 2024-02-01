Умєров прозвітував про свої доходи за 2023 рік: скільки заробив міністр оборони — декларація

За чотири місяці перебування на посаді міністра Рустем Умєров заробив майже пів мільйона гривень.

За 2023 рік міністр оборони України Рустем Умєров заробив понад 5,5 млн гривень. Левову частку доходів він отримав від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Про це стало відомо з оприлюдненої декларації про майно і доходи на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Під час роботи у Фонді держмайна Рустем Умєров отримав 131 526 гривень зарплати, а від вересня 2023 року, коли очолив міністерство оборони, заробив майже пів мільйона гривень - 442 347 грн.

Торік міністр також отримав 5 мільйонів гривень доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав ТОВ "Компанія Блек Сі". Умєров є власником 100% корпоративних прав цієї фірми.

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На банківських рахунках міністр оборони має $1,8 тисячі та 3,7 мільйона гривень, готівкою - $9,1 тисячі та 180,5 тисячі грн. Також він задекларував $18,2 тисячі неакцептованих вимог кредитора.

Ще понад 9,1 мільйона гривень він задекларував як “суму дисконту від конвертації договору SAFE в акції компанії Petcube, Inc”. Також Умєров володіє правом вимоги за договором купівлі-продажу частки в акціонерному капіталі приватної компанії “Астем Текнолоджіз”.

За даними декларації, Умєров орендує дві квартири в Києві площею 128,8 м² та 80,6 м². Зареєстрований міністр у квартирі в Києві площею 95 м² і вартістю 550 тисяч гривень.

Рустем Умєров також задекларував орендований легковий автомобіль Ford Explorer 2016 року випуску, вартістю 400 тисяч гривень.

Дружина міністра у 2023 році отримала 1,44 мільйона гривень зарплати в компанії Astem Ventures Inc. Вона також має $1 000 у готівці та $8,5 тисячі доларів на банківських рахунках.

Лєйля Умєрова орендує квартиру площею 137,4 м² у США.

Мати міністра оборони володіє будинком у тимчасово окупованому Криму — його площа становить 196,7 м².

Нагадаємо, минулого 2023 року віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав 21 млн 971 тисяч 678 грн доходів.

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