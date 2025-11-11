Умєров прибув до Туреччини: стала відома причина візиту

Рустем Умєров / © Getty Images

Реклама

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу 11 листопада. Він працюватиме у Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

Про це Умєров написав у Telegram.

«Була домовленість — і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону», — наголосив він.

Реклама

Він анонсував зустрічі цими днями, зокрема — в Туреччині.

Нагадаємо, Зеленський попередив про провокації РФ щодо полонених.

Про загрозу свідчить низка факторів, які виявила українська розвідка встановила. Так, росіяни хочуть наповнювати списки українців на обмін тільки зі свого боку, попри запит із боку Києва. Серед іншого — РФ планує привозити деяких полонених до Білорусі, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, мовляв, «українська влада не забирає».

«Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому», — запевнив Зеленський.