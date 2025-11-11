ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Умєров прибув до Туреччини: стала відома причина візиту

Ключовим питанням візиту Умєрова до Туреччини є відновлення обмінів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу 11 листопада. Він працюватиме у Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів.

Про це Умєров написав у Telegram.

«Була домовленість — і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке — українці мають повертатись додому з полону», — наголосив він.

Він анонсував зустрічі цими днями, зокрема — в Туреччині.

Нагадаємо, Зеленський попередив про провокації РФ щодо полонених.

Про загрозу свідчить низка факторів, які виявила українська розвідка встановила. Так, росіяни хочуть наповнювати списки українців на обмін тільки зі свого боку, попри запит із боку Києва. Серед іншого — РФ планує привозити деяких полонених до Білорусі, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, мовляв, «українська влада не забирає».

«Готуються такі російські провокації. Це просто спроба тиску на нас. Але ми робимо все, щоб були реалізовані всі попередні домовленості про обміни, а йшлося про різні етапи обмінів. Працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому», — запевнив Зеленський.

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie