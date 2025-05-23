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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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198
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1 хв

Умєров розповів, як формувалися списки на обмін полоненими

У межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, які триватимуть декілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров / © ТСН.ua

Списки для наймасштабнішого від початку війни обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя.

На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що повернення з російського полону 390 українських громадян стало результатом чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням президента.

«Усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда  з однією метою: повернути наших людей додому у максимально стислі терміни», — сказав український міністр.

Умєров зауважив, що серед звільнених з російського полону — військові та цивільні, чоловіки й жінки.

«Кожен із них — наш. Списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя», — сказав він.

Міністр оборони додав, що в межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, які триватимуть декілька днів.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, з російського полону звільнили 390 українців. В суботу й неділю — продовження обміну.

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