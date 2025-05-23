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Умєров розповів, як формувалися списки на обмін полоненими
У межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, які триватимуть декілька днів.
Списки для наймасштабнішого від початку війни обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя.
На цьому наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що повернення з російського полону 390 українських громадян стало результатом чіткої координації всіх інституцій, які працювали за дорученням президента.
«Усі ключові органи, відповідальні за підготовку до обміну, діяли як єдина команда з однією метою: повернути наших людей додому у максимально стислі терміни», — сказав український міністр.
Умєров зауважив, що серед звільнених з російського полону — військові та цивільні, чоловіки й жінки.
«Кожен із них — наш. Списки формувалися за єдиним критерієм — зберегти життя», — сказав він.
Міністр оборони додав, що в межах стамбульських домовленостей очікуються нові обміни, які триватимуть декілька днів.
Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, з російського полону звільнили 390 українців. В суботу й неділю — продовження обміну.