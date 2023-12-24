Умєров розповів, наскільки критичною для війська стане відсутність допомоги США

Він запевнив, що ситуація з фінансами у війську "складна, але контрольована".

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, наскільки для України є важливим пакет допомоги у 60 мільярдів доларів, який досі не затвердив Сенат США.

Про це Умєров розповів в інтерв'ю "Суспільному".

Він запевнив, що ситуація з фінансами у війську "складна, але контрольована". Міністр запевнив, що російські фейки, що нібито ЄС чи США відмовилися допомагати Україні, не відповідають дійсності.

"Коли говорити про США, там є декілька питань, які не стосуються України. Є внутрішнє питання стіни на кордоні з Мексикою, яке вони обговорюють. Наша остання розмова з міністром оборони Сполучених Штатів – стовідсоткова підтримка по питанню України є, вона відбудеться за процедурою, яку вони зараз обговорюють. Він наголосив, що підтримка продовжиться – це головне", – сказав Умєров.

Чи змусить нестача грошей переглядати план проведення військових операцій

Міністр визнав, що питання фінансової підтримки буде постійно, доки Україна не запустить свою економіку в тих обсягах, що нам потрібні.

"Ми повинні дивитися, як буде діяти ворог. Ми робимо план оборони, обговорюємо ці питання з партнерами і плануємо продовження співпраці. Деякі засоби, обладнання або невчасно приходять, або вони закінчились, або прийдуть пізніше. Це операційні питання, щодо яких ми з ними в постійному контакті. І завжди даємо сигнал внутрішньому контуру, що підтримка йде, але ми повинні дивитися на ефективність, продуктивність", – підсумував Умєров.

Нагадаємо, 16 листопада президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Тим часом у Білому домі попередили, що наразі у бюджеті Сполучених Штатів, з якого виділяють допомогу Україні, залишився 1 мільярд доларів.

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