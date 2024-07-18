Умєров розповів, що буде із Україною у разі перемоги на виборах президента США Трампа

Україна знайде спосіб впоратися з усім, що станеться, якщо колишній президент Дональд Трамп виграє другий термін.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, цитує Ap News.

Видання зауважує, що перемога Трампа на виборах президента США "ставить під сумнів життєво важливу підтримку США для її захисту від військ вторгнення Росії.

"Ми віримо в лідерство США, і ми віримо, що Америка хоче, щоб її партнери та союзники також були сильними. На цьому етапі ми зосередимося на полі бою. Яким би не був результат виборів у США, ми знайдемо рішення" , - сказав Умеров, виступаючи дистанційно перед аудиторією урядовців та інших осіб на щорічному Форумі з безпеки в Аспені в Колорадо.

Умеров зауважив, що Україна не може зупинити російські удари по своїх містах та інфраструктурі, якщо вона не зможе вразити авіабази та інші військові об’єкти в Росії, тому він вкотре закликав американську владу дозволити бити американською зброєю по РФ.

"Ми хочемо це голосно сказати: ми робимо акцент на військових об’єктах, щоб вони не могли вразити мирних жителів в Україні", - підкреслив український політик.

Нагадає мо, Трамп зробив чергову скандальну заяву про Тайвань та згадав Україну.

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