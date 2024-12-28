Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Умєров розповів, як вітчизняні дрони забезпечили потреби війська

Умєров розповів, як вітчизняні дрони забезпечили потреби війська

Фото ілюстроване

Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс.

У 2024 році Україна досягла безпрецедентного рівня у виробництві дронів для Сил оборони, забезпечивши 96.2% потреб військових власною технікою.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"У нашій країні була значно розвинена галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, за словами Умєрова, завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву Україна закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів.

"96.2% - саме таку частку серед усіх БПЛА для Сил оборони склали українські дрони у цьому році", – підкреслили у Міноборони.

Як відомо, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали: 

  • понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ);
  • ударні коптери-бомбери;
  • літаки-камікадзе;
  • розвідувальні дрони-крила;
  • далекобійні deepstrike-дрони.

Умєров додав, що такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. А співпраця з вітчизняними підприємствами буде пріоритетом України і в 2025 році.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація