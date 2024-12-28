Умєров розповів, як вітчизняні дрони забезпечили потреби війська

У 2024 році Україна досягла безпрецедентного рівня у виробництві дронів для Сил оборони, забезпечивши 96.2% потреб військових власною технікою.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"У нашій країні була значно розвинена галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва", – йдеться в повідомленні.

Також читайте Чи може встановлення чітких термінів служби вплинути на чисельність ЗСУ: Муженко дав відповідь

Таким чином, за словами Умєрова, завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву Україна закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів.

"96.2% - саме таку частку серед усіх БПЛА для Сил оборони склали українські дрони у цьому році", – підкреслили у Міноборони.

Як відомо, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:

понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ);

ударні коптери-бомбери;

літаки-камікадзе;

розвідувальні дрони-крила;

далекобійні deepstrike-дрони.

Умєров додав, що такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. А співпраця з вітчизняними підприємствами буде пріоритетом України і в 2025 році.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

Читайте також: