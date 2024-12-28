Умєров розповів, як вітчизняні дрони забезпечили потреби війська

Україна значно розвинула власний оборонно-промисловий комплекс.
У 2024 році Україна досягла безпрецедентного рівня у виробництві дронів для Сил оборони, забезпечивши 96.2% потреб військових власною технікою.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"У нашій країні була значно розвинена галузь дронів, яка цього року досягла безпрецедентних масштабів виробництва", – йдеться в повідомленні.
Таким чином, за словами Умєрова, завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву Україна закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів.
"96.2% - саме таку частку серед усіх БПЛА для Сил оборони склали українські дрони у цьому році", – підкреслили у Міноборони.
Як відомо, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:
- понад 1.5 мільйона FPV-дронів (разом з ДССЗЗІ);
- ударні коптери-бомбери;
- літаки-камікадзе;
- розвідувальні дрони-крила;
- далекобійні deepstrike-дрони.
Умєров додав, що такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. А співпраця з вітчизняними підприємствами буде пріоритетом України і в 2025 році.
Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.
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