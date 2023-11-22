Умєров сказав, скільки бійців втратила РФ за шість тижнів

Попри це, зупинятися Росія не збирається, а розуміє наш ворог лише мову сили. Так, лише за шість тижнів армія РФ втратила близько 36 000 солдатів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як акцентував голова оборонного відомства Рустем Умєров на відкритті 17-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України, остання зустріч у рамках формату "Рамштайн" відбулася шість тижнів тому.

"Лише з часу останньої зустрічі у рамках формату "Рамштайн" – шість тижнів тому – Росія втратила майже 36 тисяч солдатів", – констатував Умєров, посилаючись на звіт Генштабу ЗСУ.

Раніше Умєров висловився про деокупацію українських територій. За його словами, у нас є чіткий план.

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