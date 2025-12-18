ТСН у соціальних мережах

Умєров і Гнатов вирушили до США на переговори: що відомо

Умєров і Гнатов вирушили до США на двосторонні переговори.

Руслана Сивак
Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов сьогодні та завтра (18 і 19 грудня) перебуватимуть у Флориді для роботи з американською делегацією.

Про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина, передає Interfax.

«Сьогодні й завтра для роботи з американською делегацією до Флориди прибудуть Рустем Умєров та Андрій Гнатов. Посольство регулярно забезпечує роботу делегацій», — повідомила Ольга Стефанішина.

За її словами, домовленість щодо зустрічей наразі у двосторонньому форматі.

Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни, назвав їх «конструктивними та продуктивними».

