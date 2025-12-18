- Дата публікації
Умєров і Гнатов вирушили до США на переговори: що відомо
Умєров і Гнатов вирушили до США на двосторонні переговори.
Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов сьогодні та завтра (18 і 19 грудня) перебуватимуть у Флориді для роботи з американською делегацією.
Про це повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина, передає Interfax.
«Сьогодні й завтра для роботи з американською делегацією до Флориди прибудуть Рустем Умєров та Андрій Гнатов. Посольство регулярно забезпечує роботу делегацій», — повідомила Ольга Стефанішина.
За її словами, домовленість щодо зустрічей наразі у двосторонньому форматі.
Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров, який взяв участь у дводенних перемовинах з американською делегацією в Берліні (Німеччина) щодо припинення війни, назвав їх «конструктивними та продуктивними».