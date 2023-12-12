Умєров відповів, чи збираються звільняти Залужного

Питання заміни головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного навмисне розкачують як внутрішньо, так і зовнішньо.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає "Укрінформ".

Він запевнив, що наразі Залужного ніхто звільняти не збирається.

"У військовій компоненті завжди бувають зміни, тобто ротації, хтось переводиться в резерв. У військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене і з якими я дуже відкрито до суспільства і до своїх колег у військовій компоненті ставлюся. В цьому плані питання таке не стоїть, я знаю, що його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Ми сьогодні були разом з головкомом, вітали командувача Сухопутних військ. Я завжди жартую з цього питання з Валерієм Федоровичем, кажу: "Хто на цей раз тебе звільняє?" Я завжди відкритий, якщо є такі питання", – сказав Умєров.

Глава Міноборони запевнив, що у разі виникнення потреби зміни вищого військового керівництва, він повідомить про це особисто.

"Таких питань, як росіяни хочуть або наші вороги хочуть – немає. Якщо вони будуть, я вийду з цим питанням і розповім. На сьогодні такого питання немає", – запевнив Умєров.

12 грудня, у День Сухопутних військ міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним та командувачем ОСУВ "Хортиця" Олександром Сирським відвідали позиції воїнів на Східному напрямку.

(зліва направо) Олександр Сирський, Рустем Умєров, Валерій Залужний

Нагадаємо, що видання "Українська правда" у своїй статті стверджувало, що Сирський нібито є "фаворитом Зеленського" і президент спілкується з ним в обхід головкома Валерія Залужного.

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