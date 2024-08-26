Умєров відреагував на масований обстріл: "Україна готує відповідь"

Росія 26 серпня вчергове атакувала українські міста. Внаслідок обстрілу постраждали мирні люди, зруйновані домівки, пошкоджена критична інфраструктура.

Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров.

Ми будемо відповідати

Як наголосив Умєров, це ще раз доводить, що для перемоги нам потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва".

Він також висловив глибокі співчуття родинам загиблих.

"Разом ми вистоїмо і переможемо. Слава Україні!"

Нагадаємо, внаслідок атаки Росії у понеділок, 26 серпня, постраждало 15 областей. Країна-терористка цілила по енергетичній інфраструктурі.

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