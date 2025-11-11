Умєров відреагував на закиди про “вплив Міндіча” у Міноборони

Секретар РНБО Рустем Умєров / © Associated Press

Секретар РНБО Рустем Умєров прокоментував поширену в медіа інформацію про нібито вплив бізнесмена Тимура Міндіча на роботу Міноборони.

Про це Умєров написав 11 листопада

«Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з „впливом“ якихось осіб — безпідставні», — наголосив він.

Секретар РНБО зазначив, що на посаді міністра (міністр оборони України від 6 вересня 2023 до 17 липня 2025 року — ред.) регулярно зустрічався з виробниками, постачальниками техніки й озброєння, а також лобістами, що є звичайною практикою для обговорення контрактів і питань оборонної промисловості.

За словами очільника Міноборони, серед таких зустрічей була і зустріч із Тимуром Міндічем, під час якої обговорювалося питання щодо бронежилетів за одним із контрактів.

«У підсумку цей контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам, і жоден виріб не був поставлений», — уточнив Умєров.

Міністр також закликав перевіряти будь-які гучні заяви та підкреслив, що завжди готовий надати роз’яснення і необхідну інформацію представникам ЗМІ.

Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час судового засідання повідомив, що фігурант корупційного розслідування Тимур Міндіч міг здійснювати вплив як на чинного міністра юстиції Германа Галущенка (раніше — міністра енергетики), так і на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Скандал навколо "Енергоатома" - що відомо

Нагадаємо, 10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який, за даними журналістів, залишив територію України за кілька годин до початку слідчих дій.

Як уточнили в Національному антикорупційному бюро, триває масштабна операція під кодовою назвою «Мідас», спрямована на викриття корупційних схем у енергетичній галузі. За матеріалами слідства, причетні особи створили розгалужену систему впливу на державні стратегічні підприємства, зокрема на «Енергоатом».

НАБУ також оприлюднило частину аудіозаписів, на яких зафіксовано розмови між фігурантами, що використовували псевдоніми «Тенор», «Рокет» та «Карлсон». Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, під позивним «Карлсон» може фігурувати саме Тимур Міндіч.

Слідство вважає, що «Карлсон» керував злочинною групою, яка займалася відмиванням коштів через так звану «пральню». За даними детективів, він контролював фінансові потоки з квартири у центрі Києва на вулиці Грушевського та координував дії, спрямовані на вплив на посадовців центральних органів влади. Його діяльність, зокрема, стосувалася вирішення питань у власних бізнес-інтересах в енергетичній та оборонній сферах.