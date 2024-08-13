Умєров закликав Міноборони Франції зняти заборону на удари по території РФ

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х у понеділок, 12 серпня.

Умєров заявив, що закликав союзника до скасування заборон на завдання ударів по військових цілях на території противник

"Відбулася продуктивна розмова з Себастьєном Лекорню, міністром збройних сил Франції. Ми обговорили останні події на фронті. Я наголосив на необхідності скасування заборон на завдання ударів по військових цілях на території противника", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, чи задіє Україна F-16 для ударів по території РФ.

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