Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Умєров закликав Міноборони Франції зняти заборону на удари по території РФ

Умєров закликав Міноборони Франції зняти заборону на удари по території РФ

Рустем Умєров / Фото: Facebook-сторінка Рустема Умєрова

Очільники Міноборони обговорили, зокрема, ситуацію на фронті.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром збройних сил Франції Себастьєном Лекорню.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х у понеділок, 12 серпня.

Умєров заявив, що закликав союзника до скасування заборон на завдання ударів по військових цілях на території противник

"Відбулася продуктивна розмова з Себастьєном Лекорню, міністром збройних сил Франції. Ми обговорили останні події на фронті. Я наголосив на необхідності скасування заборон на завдання ударів по військових цілях на території противника", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, чи задіє Україна F-16 для ударів по території РФ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація