Умєров запрошує ветеранів попрацювати в тилу: що пропонує

Сьогодні в Україні налічується близько мільйона ветеранів

Державний оператор тилу (ДОТ) запрошує ветеранів долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України.

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

За словами Умєрова, сьогодні в Україні проживає близько мільйона ветеранів, які повертаються до цивільного життя після захисту країни.

"Це люди, які мають не лише безцінний бойовий досвід, а й у цивільному житті були кожен професіоналом своєї справи. Саме тому ми запрошуємо їх долучитися до реформування системи забезпечення Збройних сил України", – наголошує Умєров.

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Під час двомісячної рекрутингової кампанії ветерани зможуть взяти участь у відкритому конкурсі, обрати напрямок діяльності та пройти базову підготовку для роботи в тилу. Ключові цінності ДОТ — відкритість, людиноцентричність, професійність та доброчесність — будуть пріоритетом під час відбору та роботи в команді.

Всі ветерани, які готові до нових викликів, можуть заповнити анкету на офіційному сайті ДОТ до 15 грудня 2024 року за посиланням: dotua.org/ua/veterans/.

Нагадаємо, що ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій. Програму працевлаштування людей з інвалідністю в Україні реалізує ООН.