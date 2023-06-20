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Унаслідок атаки на Запоріжжя люди та житлові будинки не постраждали - Куртєв

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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34к
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Унаслідок атаки на Запоріжжя люди та житлові будинки не постраждали - Куртєв

Росія цілу ніч запускала ворожі безпілотники по українським містам / Фото: ТСН.ua

Після неспокійної гучної ночі станом на ранок ситуація у Запоріжжі стабільна.

Люди та житлові будинки не постраждали.

Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Усі комунальні системи в нормі.

Міські служби починають заступати до роботи у штатному режимі.

"Дякуємо Збройним силам за захист!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА

Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога

До того ж у Запоріжжі лунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
34к
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