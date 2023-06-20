Унаслідок атаки на Запоріжжя люди та житлові будинки не постраждали - Куртєв

Після неспокійної гучної ночі станом на ранок ситуація у Запоріжжі стабільна.
Люди та житлові будинки не постраждали.
Про це у повідомленні у соціальних мережах зауважив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Усі комунальні системи в нормі.
Міські служби починають заступати до роботи у штатному режимі.
"Дякуємо Збройним силам за захист!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у кількох українських областях був ризик застосування ворогом ударних БпЛА.
Також майже всю Україну вночі охопила повітряна тривога.
До того ж у Запоріжжі лунали вибухи.
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