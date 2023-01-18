Унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС - голова Нацполіції

У МВС повідомили, що поки не коментують катастрофу.

У Броварах Київської області внаслідок падіння гвинтокрила 18 січня загинуло керівництво МВС.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар", - йдеться в повідомленні.

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Судячи із допису Ігора Клименка, найімовірніше, йдеться, про міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, першого заступника міністра Євгенія Єніна та державного секретаря Юрія Лубковича. Офіційно у МВС цю інформацію не підтверджували.

ТСН.ua звернувся до МВС за коментарем щодо трагедії. На питання про те, чи правда, що загинув міністр МВС та його заступник, спікерка МВС Олена Матвєєва відповіла так: "Поки не коментуємо".

За останньою інформацією, унаслідок катастрофи загинуло щонайменше 16 осіб, двоє із них — діти. З них дев’ять - перебували на борту гвинтокрила.

У результаті авіакатастрофи 22 постраждали, зокрема 10 дітей, перебувають у лікарні. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Голова ОВА повідомив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Інформацію про падіння літального апарату підтвердили в Офісі президента.

У Мережі опублікували перші фото з місця падіння літального апарату.

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