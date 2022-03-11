Унаслідок авіаударів Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи - Денісова

Понад 250 тисяч людей змушені з острахом чекати настання холодної ночі й чергових авіаударів, які забирають десятки життів мирних жителів.

Уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова наголошує, що внаслідок авіаударів Чернігів опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Про це вона написала у Telegram.

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"Внаслідок авіаударів місто Чернігів на порозі гуманітарної катастрофи - лишилося без світла, води, газо- та теплопостачання", - наголосила Денісова.

Вона зауважила, що протягом першої половини дня було налагоджено водопостачання, а ремонтні роботи тепломережі тривають, але для повного їх завершення необхідно 3-4 дні. Ремонтні роботи газопроводу мають завершитися протягом доби.

"Понад 250 тисяч людей змушені з острахом чекати настання холодної ночі й чергових авіаударів, які забирають десятки життів мирних жителів. Через постійні обстріли російських бойовиків поховати померлих на міському кладовищі немає можливості", - констатувала омбудсмен.

Денісова підкреслила, що військові дії держави-терористки проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

"Закликаю міжнародну спільноту дослухатися до України та припинити свавільні авіаційні обстріли РФ мирних міст та селищ, закривши небо над Україною", - резюмувала вона.

Нагадаємо, у селі Тарасівка на Київщині на земельну ділянку впали уламки ракети окупантів.