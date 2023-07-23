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Унаслідок нічної російської атаки є загиблий - Одеська ОВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок нічної російської атаки є загиблий - Одеська ОВА

Росія вбила людину в Одесі / Фото: ТСН.ua

Після нічного обстрілу Одеси загинула людина

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах. 

"На жаль, маємо одного загиблого цивільного внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі", - зауважив він. 

Щирі співчуття рідним та близьким…", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти. 

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

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Перегляди
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