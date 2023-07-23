Унаслідок нічної російської атаки є загиблий - Одеська ОВА

Після нічного обстрілу Одеси загинула людина

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соціальних мережах.

"На жаль, маємо одного загиблого цивільного внаслідок нічної терористичної атаки росіян по Одесі", - зауважив він.

Щирі співчуття рідним та близьким…", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що унаслідок ворожої атаки в Одесі постраждало 18 осіб, серед них - 4 дітей. До лікарень міста госпіталізовано 14 людей, троє з них – діти.

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.