Унаслідок обстрілу Харкова під’їзд одного з будинків не придатний для проживання - Синєгубов

Поранення зазнали троє людей. Їх госпіталізували.

Про поранених ввечері 29 січня розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов - пише Суспільне Харків.

"Троє поранених у стані середньої тяжкості доставлені до лікарні", — сказав Синєгубов.

Унаслідок обстрілу Харкова загинула літня жінка. Вона перебувала безпосередньо у квартирі, яка зруйнована, в яку прийшовся ракетний удар. Члени її родини наразі врятовані.

На місці обстрілу знайшли уламки ракети С-300, розповів голова ХОВА.

"Зруйнований четвертий поверх. Будинок старий. Ми розуміємо, що квартири на другому та третьому поверсі також дуже сильно постраждали. Увесь під'їзд уже не придатний для проживання наразі. Будинок знеструмлений, від'єднаний від газо- та водопостачання", — резюмував Синєгубов.

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Нагадаємо, що під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Київський район Харкова ввечері 29 січня.

Усім постраждалим надається допомога.

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