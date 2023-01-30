Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Унаслідок обстрілу Харкова під’їзд одного з будинків не придатний для проживання - Синєгубов

Унаслідок обстрілу Харкова під’їзд одного з будинків не придатний для проживання - Синєгубов

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
284
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Унаслідок обстрілу Харкова під’їзд одного з будинків не придатний для проживання - Синєгубов

Фото: Фото з соціальних мереж

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Київського району Харкова ввечері 29 січня.

Поранення зазнали троє людей. Їх госпіталізували.

Про поранених ввечері 29 січня розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов - пише Суспільне Харків.

"Троє поранених у стані середньої тяжкості доставлені до лікарні", — сказав Синєгубов.

Унаслідок обстрілу Харкова загинула літня жінка. Вона перебувала безпосередньо у квартирі, яка зруйнована, в яку прийшовся ракетний удар. Члени її родини наразі врятовані.

На місці обстрілу знайшли уламки ракети С-300, розповів голова ХОВА.

"Зруйнований четвертий поверх. Будинок старий. Ми розуміємо, що квартири на другому та третьому поверсі також дуже сильно постраждали. Увесь під'їзд уже не придатний для проживання наразі. Будинок знеструмлений, від'єднаний від газо- та водопостачання", — резюмував Синєгубов.

Нагадаємо, що під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав

Нагадаємо, що російські військові обстріляли Київський район Харкова ввечері 29 січня.

Усім постраждалим надається допомога.

Читайте також:

Обстріл Харківщини: під вогнем росіян гинуть цивільні

Обстріл Харківщини: під вогнем росіян гинуть цивільні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
284
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація