Унаслідок обстрілу Харкова пошкоджений дитячий оздоровчий центр

На щастя, у ньому не було людей.
Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.
Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Це - виключно цивільний об‘єкт.
Інформація про постраждалих не надходила.
На щастя, у приміщеннях не перебували люди.
Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.
Дані оновлюються.
Раніше в ОВА розповіли, що російські окупанти почали активніше обстрілювати населені пункти у Харківській області.
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