Унаслідок обстрілу Харкова пошкоджений дитячий оздоровчий центр

На щастя, у ньому не було людей.

Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Це - виключно цивільний об‘єкт.

Інформація про постраждалих не надходила.

На щастя, у приміщеннях не перебували люди.

Екстрені служби продовжують огляд місць влучань.

Дані оновлюються.

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Раніше в ОВА розповіли, що російські окупанти почали активніше обстрілювати населені пункти у Харківській області.

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