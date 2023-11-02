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Унаслідок обстрілу Херсону за минулу добу одна людина загинула, троє отримали поранення

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок обстрілу Херсону за минулу добу одна людина загинула, троє отримали поранення

Обстріл Херсона продовжується

Внаслідок учорашнього вечірнього обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ отримала поранення 70-річна жінка.

На момент ворожої атаки вона перебувала у будинку.

Про це інформує очільник міста Роман Мрочко. 

З вибуховою травмою та осколковим пораненням грудної клітини постраждалу ушпиталили.

"Так, за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію одна людина загинула, троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усім травмованим надана медична допомога", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що росіяни скинули вибухівку з дрона на мирний населений пункт на Херсонщині.

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Перегляди
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