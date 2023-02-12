Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Унаслідок обстрілу окупантів у Харкові осколкові поранення отримав 35-річний чоловік

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
223
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Унаслідок обстрілу окупантів у Харкові осколкові поранення отримав 35-річний чоловік

Фото: "Накипіло"

Ворог продовжує обстрілювати Харків, є поранені.

Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік у Харкові. 

Про це інформує очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.

За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що у Харкові та області вдалося повністю відновити електропостачання після масованої ракетної атаки РФ 10 лютого. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.

Читайте також:

Обстріли регіонів 11 лютого: Харківщина під щільним вогнем російського окупанта

Обстріли регіонів 11 лютого: Харківщина під щільним вогнем російського окупанта

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
223
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація