Унаслідок обстрілу окупантів у Харкові осколкові поранення отримав 35-річний чоловік

Ворог продовжує обстрілювати Харків, є поранені.
Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік у Харкові.
Про це інформує очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.
За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, що у Харкові та області вдалося повністю відновити електропостачання після масованої ракетної атаки РФ 10 лютого. Втім, аварійні відключення в регіоні продовжуються.
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