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Унаслідок прориву дамби у Краматорську затоплено 260 будинків на 30 вулицях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок прориву дамби у Краматорську затоплено 260 будинків на 30 вулицях

Фото: Hromadske.ua

У Краматорську внаслідок прориву шлюзу через танення снігу близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено.

Станом на вечір всі евакуаційні рухи в Краматорську завершені, ніхто не постраждав.

Про це пише Громадське. 

Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що із зони підтоплення 7 людей погодились евакуюватись до «Пункту незламності». Всі інші житимуть у родичів.

Місцеві жителі скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу і пошкодження майна.

Конструкцію дамби укріплюють мішками з піском. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.

Нагадаємо, що на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, внаслідок чого відбувається неконтрольоване скидання води.

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Перегляди
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