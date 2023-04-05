Унаслідок прориву дамби у Краматорську затоплено 260 будинків на 30 вулицях

У Краматорську внаслідок прориву шлюзу через танення снігу близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено.
Станом на вечір всі евакуаційні рухи в Краматорську завершені, ніхто не постраждав.
Про це пише Громадське.
Мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів, що із зони підтоплення 7 людей погодились евакуюватись до «Пункту незламності». Всі інші житимуть у родичів.
Місцеві жителі скаржаться на затоплення будинків вище рівня поясу і пошкодження майна.
Конструкцію дамби укріплюють мішками з піском. Було ухвалене рішення не перекривати місце зливу, рівень води вже впав.
Нагадаємо, що на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, внаслідок чого відбувається неконтрольоване скидання води.
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