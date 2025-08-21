Унаслідок ракетного удару у Мукачеві сталася пожежа: відомо про 12 постраждалих

Мукачево

Реклама

Унаслідок ракетного удару у Мукачеві сталася пожежа.

Про це повідомила міська рада у Telegram.

Мешканців закликали щільно зачинити вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Реклама

«До уваги жителів громади. У зв’язку із пожежею, внаслідок ракетного удару, рятувальники працюють на об’єкті. Просимо усіх щільно зачиняти вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю! Залишайтесь в укриттях до відбою!» — йдеться у повідомленні.

Допомога постраждалим внаслідок ворожої атаки

До лікарні Святого Мартина доправлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще двоє постраждалих звернулися самостійно.

На стаціонарному лікуванні перебуває п’ятеро пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні.

Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний.

Реклама

Нагадаємо, унаслідок ворожої атаки у ніч проти 21 серпня у Мукачево стався удар по території одного з підприємств міста. На місці події працюють рятувальні служби.