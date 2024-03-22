Унаслідок ракетної атаки на Запоріжжя є поранені, а автопереїзд греблею Дніпровської ГЕС обмежений

Ворог продовжує атакувати українські міста.
Вже понад годину росіяни атакують Запоріжжя - влада.
За попередніми даними зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.
На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється.
Рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежений.
Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленина — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район, повідомили у Нацполіції.
Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що була здійснена комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - йдеться у повідомленні.
У Кривому Розі введено графіки аварійних відключень.
Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.
Оновлено об 06:39
Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю.
Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено.
Є поранені, кількість постраждалих уточнюють.
Також росіяни поширюють фейки про нібито влучення у ДніпроГЕС.
ДніпроГЕС стоїть, – заявив голова Центру протидії дезінформації.
Більше інформації повідомлять пізніше.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що зникло світло у Запоріжжі та Хмельницькому, а в Харкові - проблеми з водопостачанням.