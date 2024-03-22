Унаслідок ракетної атаки на Запоріжжя є поранені, а автопереїзд греблею Дніпровської ГЕС обмежений

Вже понад годину росіяни атакують Запоріжжя - влада.

За попередніми даними зруйновано два будинки приватного сектору. Ще 7 будинків пошкоджено.

На жаль, є постраждалі. Інформація щодо стану тяжкості людей уточнюється.

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Рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежений.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленина — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район, повідомили у Нацполіції.

Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що була здійснена комбінована атака ворожими ракетами та "шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

"Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є", - йдеться у повідомленні.

У Кривому Розі введено графіки аварійних відключень.

Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Оновлено об 06:39

Росіяни нанесли 12 ракетних ударів по Запоріжжю.

Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 - пошкоджено.

Є поранені, кількість постраждалих уточнюють.

Також росіяни поширюють фейки про нібито влучення у ДніпроГЕС.

ДніпроГЕС стоїть, – заявив голова Центру протидії дезінформації.

Більше інформації повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що зникло світло у Запоріжжі та Хмельницькому, а в Харкові - проблеми з водопостачанням.