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Унаслідок російського ракетного удару у Сумах загинула людина, 5 отримали поранення

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок російського ракетного удару у Сумах загинула людина, 5 отримали поранення

Вибухом зруйнований один з корпусів навчального закладу / Фото: t.me/mvs_ukraine

Росія увечері 29 липня здійснила ракетний удар по навчальному закладу в Сумах.

На місці російського удару працюють всі екстрені служби.

Станом на 00:20 30 липня відомо, що одна людина загинула, 5 — поранені. 

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на поліцію. 

Вибухом зруйнований один з корпусів навчального закладу. Там триває пожежа, її гасять рятувальники. Місце оточене поліцією.

У довколишніх будинках вибиті вікна. Пошкоджена також будівля православного храму, розташованого поруч.

Вибух у Сумах пролунав до увімкнення сирени повітряної тривоги, близько 20:00. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Сумській, Полтавській, Харківській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, 15 липня із Сум до Києва вирушив перший евакуаційний потяг. Він курсуватиме щодня. 

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Перегляди
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