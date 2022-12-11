Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Унаслідок російської атаки на об’єкти енергетики Одещини понад півмільйона споживачів залишилися без світла та тепла

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Унаслідок російської атаки на об’єкти енергетики Одещини понад півмільйона споживачів залишилися без світла та тепла

Фото: Pexels

Через обстріл енергетичної  інфраструктури на Одещині розпочато розслідування.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це інформує Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, вночі 10 грудня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли дронами-камікадзе Shahed-136 два об’єкти енергетичної інфраструктури Одещині.

Внаслідок російської атаки понад півмільйона споживачів електроенергії на Одещині залишились без світла та тепла.

На місці подій працюють прокурори, слідчі та експерти.

Одеська область без світла

Нагадаємо, що російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. До того ж в Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області теж запровадили екстрені відключення.

Через дефіцит світла в Одесі припинив роботу весь електротранспорт.

Нагадаємо, що Одещина досі перебуває без світла, адже часу на відновлення треба набагато більше, ніж раніше. Також коли будинках з’явиться електроенергія, одеситам радять одночасно не вмикати праски, бойлери, чайники чи електроплити в розетки. Це може спровокувати нові аварійні ситуації. 

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук відхрестився від закликів до евакуації мешканців Одеської області. Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив. Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Фейсбук, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України.

Читайте також:

Одеса оговталась після обстрілу – як містяни пережили блекаут

Одеса оговталась після обстрілу – як містяни пережили блекаут

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
143
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація