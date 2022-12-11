Унаслідок російської атаки на об’єкти енергетики Одещини понад півмільйона споживачів залишилися без світла та тепла

Через обстріл енергетичної інфраструктури на Одещині розпочато розслідування.

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це інформує Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, вночі 10 грудня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли дронами-камікадзе Shahed-136 два об’єкти енергетичної інфраструктури Одещині.

Внаслідок російської атаки понад півмільйона споживачів електроенергії на Одещині залишились без світла та тепла.

На місці подій працюють прокурори, слідчі та експерти.

Одеська область без світла

Нагадаємо, що російські війська атакували Одеську область дронами-камікадзе в ніч проти 10 грудня. Унаслідок атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. До того ж в Одесі довелося відключити від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. В області теж запровадили екстрені відключення.

Через дефіцит світла в Одесі припинив роботу весь електротранспорт.

Нагадаємо, що Одещина досі перебуває без світла, адже часу на відновлення треба набагато більше, ніж раніше. Також коли будинках з’явиться електроенергія, одеситам радять одночасно не вмикати праски, бойлери, чайники чи електроплити в розетки. Це може спровокувати нові аварійні ситуації.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук відхрестився від закликів до евакуації мешканців Одеської області. Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив. Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Фейсбук, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України.

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