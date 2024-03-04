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Унаслідок російської атаки на Одесу загинула лікар-педіатр

Унаслідок російської атаки на Одесу загинула лікар-педіатр

Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Одесі Фото: ДСНС

Місто висловило співчуття.

Унаслідок терористичної атаки Росії на Одесу 2 березня загинула Ганна Олексіївна Чебан, яка багато років пропрацювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці № 2.

Про це повідомляє міська влада. 

"Щирі співчуття рідним, друзям та колегам Ганни Олексіївни та всім, хто втратив близьких внаслідок російської агресії", - йдеться у повідомленні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Десяткам людей знадобилась психологічна допомога. Медики ж стабілізували стан важких постраждалих

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