Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Унаслідок російської атаки на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 і поранено понад 30 людей

Дата публікації
Перегляди
3909
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Унаслідок російської атаки на Північний ГЗК Групи Метінвест загинуло 10 і поранено понад 30 людей

Вранці, 8 липня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю Північного ГЗК Групи Метінвест у Кривому Розі.

Станом на 12:30, відомо про 10 загиблих людей, ще понад 30 осіб отримали поранення. 

Усіх постраждалих внаслідок російського теракту негайно доправлено в одну з лікарень міста. 

Через ворожу атаку пошкоджено хол їдальні заводоуправління, вибито вікна. Наразі проводиться розбирання завалів.

Група Метінвест висловлює співчуття всім постраждалим і їхнім близьким. Пораненим співробітникам і родинам загиблих компанія надасть всебічну допомогу.

©
Наступна публікація