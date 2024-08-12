Унаслідок російської атаки на Сумщині травмовано 9-річну дитину

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 11 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади.

Миропільська громада: здійснено авіаудари КАБ (8 вибухів), артобстріли (14 вибухів).

Білопільська громада: відбулися атака FPV-дронів (2 вибухи), обстріли з мінометів (22 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (19 вибухів), з FPV-дрона (1 вибух).

Середино-Будська громада:2 міни скинули росіяни на територію громади. Також здійснено обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів).

Новослобідська громада: були мінометні обстріли (18 вибухів), обстріли зі ствольної артилерії (10 вибухів), авіаудар КАБ (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи), ракетний удар (1 вибух).

Шалигинська громада: здійснено авіаудар КАБ (3 вибухи).

Есманьська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (1 вибух).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (7 вибухів).

Сумська громада: завдано авіаударів КАБ (2 вибухи) . Травмовано дитину 9 років.

. Травмовано дитину 9 років. Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Глухівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (3 вибухи).

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