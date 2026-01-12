Унаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено приватні будинки — Калашник

Фото ілюстративне

Унаслідок чергової нічної атаки російських військ на Київську область у Вишгородському районі зафіксовано пошкодження житлової забудови, постраждалих серед населення немає.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

За його словами, ворог завдав удару вночі, скориставшись негодою та сильними морозами. У результаті атаки пошкоджено два приватні житлові будинки та господарчі споруди. В оселях вибито вікна, понівечено фасади та зруйновано покрівлі.

Очільник ОВА наголосив, що мета російських атак залишається незмінною — залякати мирне населення та позбавити людей світла, тепла і відчуття безпеки. Водночас він підкреслив, що жодних жертв серед цивільних немає.

Наразі мешканцям, чиї домівки зазнали пошкоджень, надається вся необхідна допомога. Роботи з ліквідації наслідків атаки проводяться у взаємодії з місцевою владою та відповідними службами.

У Київській ОВА зазначили, що область продовжує працювати над відновленням зруйнованої інфраструктури та підтримкою постраждалих громад, попри складну безпекову ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 12 січня ворог завдав удару по столиці. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок у Солом’янському районі. Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку та закладах освіти, також потрощено автомобілі.