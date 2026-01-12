ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Унаслідок російської атаки на Київщині пошкоджено приватні будинки — Калашник

Російські війська завдали нічного удару по Київщині, в ОВА розповіли про наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

Унаслідок чергової нічної атаки російських військ на Київську область у Вишгородському районі зафіксовано пошкодження житлової забудови, постраждалих серед населення немає.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у Telegram.

За його словами, ворог завдав удару вночі, скориставшись негодою та сильними морозами. У результаті атаки пошкоджено два приватні житлові будинки та господарчі споруди. В оселях вибито вікна, понівечено фасади та зруйновано покрівлі.

Очільник ОВА наголосив, що мета російських атак залишається незмінною — залякати мирне населення та позбавити людей світла, тепла і відчуття безпеки. Водночас він підкреслив, що жодних жертв серед цивільних немає.

Наразі мешканцям, чиї домівки зазнали пошкоджень, надається вся необхідна допомога. Роботи з ліквідації наслідків атаки проводяться у взаємодії з місцевою владою та відповідними службами.

У Київській ОВА зазначили, що область продовжує працювати над відновленням зруйнованої інфраструктури та підтримкою постраждалих громад, попри складну безпекову ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 12 січня ворог завдав удару по столиці. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок у Солом’янському районі. Окрім того, вибухова хвиля вибила вікна в житловому будинку та закладах освіти, також потрощено автомобілі.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie