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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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278
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Унаслідок російської атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ДСНС

ДСНС / © ТСН.ua

Унаслідок російської атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, - пише “Суспільне.Вінниця”.

  • На місці події працюють всі профільні служби.

  • Інформація про травмованих наразі не надходила.

Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.

Росіяни атакували Харків “Шахедами”.

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