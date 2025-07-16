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Унаслідок російської атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста вночі.
Унаслідок російської атаки у Вінниці є влучання в обʼєкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна, - пише “Суспільне.Вінниця”.
На місці події працюють всі профільні служби.
Інформація про травмованих наразі не надходила.
Нагадаємо, що у Харкові зростає кількість постраждалих унаслідок російської атаки на місто.
Росіяни атакували Харків “Шахедами”.