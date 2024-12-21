Унаслідок ударів безпілотниками по Харкову постраждали восьмеро людей, у тому числі 12-річна дитина

Поліція працює на місці події
Два російських БпЛА атакували місто пізно ввечері 20 грудня. Зайнялися пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні.
Про це повідомляє поліція Харківської області у повідомленні у соцмережі.
- Перший безпілотник о 21:40 влучив у дев’ятиповерховий будинок у Салтівському районі. На першому та другому поверсі зайнялися квартири. Постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дівчинка.
- Через дві години ще один ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району. Спалахнула пожежа, яку швидку загасили рятувальники. Двоє людей постраждали – зазнали гострої реакції на стрес.
- За словами начальника ГУНП в Харківській області Петра Токаря, всім постраждалим надається медична допомога. Він також повідомив, що за попередніми даними, ворог застосував проти мирного населення безпілотний летальний апарат «Герань-2».
- «Поліція очепила по периметру місце пригоди з метою недопущення сторонніх та з метою збереження речових доказів, документування наслідків збройної агресії російської федерації. Зараз триває пошукова операція», - повідомив Петро Токар.
- На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, кінологи, рятувальники та медики.
- Біля багатоповерхівки розгорнуто роботу штабу Слідчого управління ГУНП в Харківській області, куди можна звернутися з заявами про втрачене майно.
- За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Перед цим у Харкові лунали сирени та оголошуваласа повітряна тривога.
Нагадаємо, російські загарбники намагаються перенести лінію фронту якомога ближче до Харкова. В небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.
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