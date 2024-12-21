Унаслідок ударів безпілотниками по Харкову постраждали восьмеро людей, у тому числі 12-річна дитина

Два російських БпЛА атакували місто пізно ввечері 20 грудня. Зайнялися пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні.

Про це повідомляє поліція Харківської області у повідомленні у соцмережі.

Перший безпілотник о 21:40 влучив у дев’ятиповерховий будинок у Салтівському районі. На першому та другому поверсі зайнялися квартири. Постраждали шестеро людей, серед яких 12-річна дівчинка.

Через дві години ще один ворожий безпілотник влучив в приватний будинок на території Київського району. Спалахнула пожежа, яку швидку загасили рятувальники. Двоє людей постраждали – зазнали гострої реакції на стрес.

За словами начальника ГУНП в Харківській області Петра Токаря, всім постраждалим надається медична допомога. Він також повідомив, що за попередніми даними, ворог застосував проти мирного населення безпілотний летальний апарат «Герань-2».

«Поліція очепила по периметру місце пригоди з метою недопущення сторонніх та з метою збереження речових доказів, документування наслідків збройної агресії російської федерації. Зараз триває пошукова операція», - повідомив Петро Токар.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, кінологи, рятувальники та медики.

Біля багатоповерхівки розгорнуто роботу штабу Слідчого управління ГУНП в Харківській області, куди можна звернутися з заявами про втрачене майно.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Перед цим у Харкові лунали сирени та оголошуваласа повітряна тривога.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються перенести лінію фронту якомога ближче до Харкова. В небі там цілодобово кружляють цілі зграї розвідувальних та ударних дронів.

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