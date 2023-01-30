Унаслідок удару по житловому будинку у Харкові є загиблі

У Харкові під ворожим обстрілом опинився Київський район міста.
Відбулося влучання у житловий будинок.
Про це у соціальних мережах повідомив очільник Харкова Ігор Терехов.
У будівлі сталася пожежа, є сильні пошкодження.
За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі.
Пізніше стало відомо, що попередньо внаслідок удару по житловому будинку у Харкові одна людина загинула, троє постраждали.
Усім постраждалим надається допомога.
Рятувальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів.
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