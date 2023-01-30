Унаслідок удару по житловому будинку у Харкові є загиблі

У Харкові під ворожим обстрілом опинився Київський район міста.

Відбулося влучання у житловий будинок.

Про це у соціальних мережах повідомив очільник Харкова Ігор Терехов.

У будівлі сталася пожежа, є сильні пошкодження.

За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі.

Пізніше стало відомо, що попередньо внаслідок удару по житловому будинку у Харкові одна людина загинула, троє постраждали.

Усім постраждалим надається допомога.

Рятувальні роботи продовжуються.

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Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів.

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