 Унаслідок влучання у багатоповерхівку у Харкові є поранені та загиблий: деталі

Внаслідок влучання у багатоповерхівку у Харкові є поранені та загиблий

Про це заявила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник, - інформує Суспільне.

За її словами, є дані про загиблого і четверо поранених, це жителі будинку.

Цибульник каже, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа.

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Зі слів жителів вона знає, що під плитою перебуває мешканець квартири у триповерховому будинку.

Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.

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