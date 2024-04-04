 Унаслідок влучання у багатоповерхівку у Харкові є поранені та загиблий: деталі

У Харкові продовжують лунати вибухи.
Внаслідок влучання у багатоповерхівку у Харкові є поранені та загиблий
Про це заявила голова адміністрації Новобаварського району Тетяна Цибульник, - інформує Суспільне.
За її словами, є дані про загиблого і четверо поранених, це жителі будинку.
Цибульник каже, на місці влучання у триповерховий будинок сталася пожежа.
Зі слів жителів вона знає, що під плитою перебуває мешканець квартири у триповерховому будинку.
Нагадаємо, що у Харкові унаслідок повторних вибухів загинуло троє працівників ДСНС.
Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що РФ ще жорсткіше вчепилася в Харків: усе про атаки, нову зброю, наслідки та чи буде евакуація з міста.
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