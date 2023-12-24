Унаслідок ворожих обстрілів Херсона постраждало семеро людей, з них одна дитина

Внаслідок вечірніх обстрілів Херсона з боку російських окупаційних військ постраждали семеро людей, з них одна дитина.

Про це інформує начальник Херсонської військової адміністрації Роман Мрочко.

Трьох поранених ушпиталили. Важких серед них немає.

Чотирьом травмованим була надана медична допомога на місці. Від госпіталізації вони відмовились.

"Ввечері армія РФ атакувала житлові квартали м.Херсон. Через обстріли сталась розгерметизація газової труби з подальшим горінням, також загорівся балкон в багатоповерхівці та приватний житловий будинок.

Рятувальники прибули на місце події та ворог постійно перешкоджав роботі вогнеборців повторними обстрілами. Не дивлячись на всі загрози, наслідки ворожих обстрілів вдалось ліквідувати.

За попередніми даними під час обстрілів постраждало 7 цивільних з них одна дитина", - повідомили у ДСНС України.

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Нагадаємо, раніше очільник МВА Роман Мрочко повідомляв що окупанти обстрілювали Херсон від самого ранку. Удари завдавали з тимчасово окупованого лівого берега.

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