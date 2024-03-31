Унаслідок ворожого обстрілу Харкова пошкоджено будинок на 480 квартир, є поранений

Внаслідок ворожого обстрілу міста Харкова 30 березня був пошкоджений житловий будинок у Шевченківському районі.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, - інформує Харківська міська рада у повідомленні у соціальній мережі.

За його словами поранень зазнала одна людина.

«Прямого влучання, на щастя, не було. Снаряд розірвався біля житлового будинку. Постраждали цивільні люди. Це великий будинок на 480 квартир. Також пошкоджень зазнала школа поруч, яка кілька днів тому вже постраждала через ворожий удар», - розповів очільник міста.

За словами мера, зранку комунальні служби почнуть роботи з усунення наслідків обстрілу: будуть закривати віконні контури та обстежувати дах. Пошкоджень комунікацій фахівці не виявили.

Ігор Терехов закликав харків’ян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, попри втому від них, і бути максимально обережними.

Нагадаємо, німецьке видання Bild опублікувало інформацію, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків і Дніпро.

Депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук запевнив, що у Бєлгородській та Курській областях РФ наразі не зафіксовано ударних формувань окупантів, які були б здатні здійснити наступ на Харків.

Своєю чергою начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що на Харківщині будують другу лінію оборони.

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