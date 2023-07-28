Унаслідок ворожого обстрілу Сумщини знищена ферма: загинуло понад півсотні тварин

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 27 липня 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Росіяни гатили з артилерії та мінометів.

Обстріляно 15 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

Білопільська громада: мінометний обстріл (3 вибухи), ствольна артилерія (6 вибухів). Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор.

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Краснопільська громада: артобстріл з САУ (13 вибухів), мінометний (14 вибухів).

Юнаківська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), САУ (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи)

Після обстрілу сталося загоряння пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок. Поранено 1 цивільну особу.

Есманська громада: міномет (3 вибухи).

Миропільська громада: міномет(8 вибухів).

Новослобідська громада: мінометний обстріл (7 вибухів). Пошкоджено ЛЕП.

Великописарівська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).

Хотінська громада: мінометний обстріл (8 вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок, літня кухня.

Зноб-Новгородська громада: міномет ( 5 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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