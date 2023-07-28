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Унаслідок ворожого обстрілу Сумщини знищена ферма: загинуло понад півсотні тварин

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Унаслідок ворожого обстрілу Сумщини знищена ферма: загинуло понад півсотні тварин

Тварини загинули / Фото: Pexels

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 27 липня 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив 19 обстрілів. Зафіксовано 87 вибухів.

Про це пише Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Росіяни гатили з артилерії та мінометів.

  • Обстріляно 15 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.
  • Білопільська громада: мінометний обстріл (3 вибухи), ствольна артилерія (6 вибухів). Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також  пошкоджено трансформатор.
  • Краснопільська громада: артобстріл з САУ (13 вибухів), мінометний (14 вибухів).
  • Юнаківська громада: мінометний обстріл (8 вибухів), САУ (4 вибухи), артобстріл (3 вибухи)
  • Після обстрілу сталося загоряння пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок. Поранено 1 цивільну особу.
  • Есманська громада: міномет (3 вибухи).
  • Миропільська громада: міномет(8 вибухів).
  • Новослобідська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).  Пошкоджено ЛЕП.
  • Великописарівська громада: мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (8 вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок, літня кухня.
  • Зноб-Новгородська громада: міномет ( 5 вибухів).

Нагадаємо, ввечері 21 липня окупанти скинули авіабомби на Нью-Йорк на Донеччині. Внаслідок атаки є четверо загиблих та троє поранених. Вибуховими хвилями пошкоджені об’єкти житлової забудови й господарські споруди.

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Дата публікації
Перегляди
22
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