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Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждала жінка

Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждала жінка

На фото наслідки ворожого удару по Запоріжжю 24 березня 2025 року / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 24 березня 2025 року вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах. 

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка. 

Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.

Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані. 

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