Унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждала жінка

Медики надали їй необхідну допомогу на місці.

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 24 березня 2025 року вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка.

Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася.

Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані.

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