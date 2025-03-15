УНІАН відзначає 32 роки роботи й запускає спеціальну відзнаку для найпопулярніших героїв новин

Перше незалежне інформагентство України у свій день народження започатковує спеціальну відзнаку для представників креативних індустрій, діячів масової культури й шоубізнесу.

Один з найпопулярніших новинних ресурсів України, відзначить відомих українців, які стали найцитованішими персонами сайту й найпопулярнішими героями новин серед своєї багатомільйонної авдиторії.

Шеф-редактор УНІАН Михайло Ганницький розповів, що хоч для новинного проєкту подібна премія здається нетиповою, агентство вирішило дізнатися: чиєю роботою, творчістю, вчинками й життям найбільше цікавляться українці.

"Оскільки УНІАН щомісяця читають понад 10 мільйонів українців, можна впевнено сказати, що особистості, про діяльність яких найбільше читають на УНІАН, – загалом найбільше цікавлять усіх українців", – сказав Михайло Ганницький

Головна редакторка УНІАН Lite Діана Могилєвич додала, що ця премія – більше, ніж просто нагорода – це справжній символ народного визнання, знак любові й вдячності тим, хто надихає, дарує емоції та створює історію.

"Сьогодні Україна в центрі уваги світу, й наші зірки, наші митці звучать голосніше, ніж будь-коли. В часи викликів і змін особливо важливо не лише боротися, а й знаходити джерела світла, що допомагають нам відчути життя глибше. Саме тому зараз так потрібен якісний розважальний контент – він нагадує нам, що навіть у найтемніші моменти мистецтво, гумор і краса здатні підтримати, об’єднати й повернути силу", – сказала Діана Могилєвич.

За її словами, УНІАН хоче показати, що українська культура, талант і мистецтво не мають меж, а також що "саме зараз наші герої заслуговують найгучніших оплесків".

"Це премія для тих, хто світить для людей, для тих, хто є обличчям України – сильної, яскравої й незламної", – підкреслила головна редакторка.

Лонглист претендентів на звання найкращих у своїх категоріях оприлюднять влітку 2025 року, а церемонія нагородження відбудеться наприкінці осені.

У 2024 році вебсайт unian.ua залишався беззаперечним лідером серед новинних порталів України. Ресурс збирає близько 10 мільйонів унікальних читачів щомісяця лише з України, а сумарно протягом 2024 року УНІАН відвідали 115 мільйонів унікальних користувачів з усього світу, згенерувавши понад півтора мільярда переглядів сторінок на сайті (за даними Google Analitycs).

УНІАН також є впливовим брендом у соціальних мережах: на Facebook новини агенції відстежують близько трьох з половиною мільйонів користувачів, в YouTube на канали агентства підписані майже 4,9 мільйона глядачів, а Telegram УНІАН читають понад вісімсот тисяч підписників.

Довідково:

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин — це перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, засноване 1993 року, лідер серед новинних медіа країни, найбільш цитоване джерело новин про події в країні.