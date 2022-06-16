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UNICEF розширив критерії отримання грошової допомоги для багатодітних сімей і родин: деталі

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UNICEF розширив критерії отримання грошової допомоги для багатодітних сімей і родин: деталі

Фото: pixabay.com

ЮНІСЕФ розширив критерії отримання грошової допомоги для багатодітних сімей і родин, які виховують дітей з інвалідністю.

Про це пише UNICEF Україна.

З 15 червня, участь у програмі можуть взяти родини, що належать до однієї з двох категорій:

  • мають троє і більше дітей до 18 років;
  • мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Допомога надається сім’ям незалежно від статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що вони не отримували грошової допомоги від ЮНІСЕФ чи іншої міжнародної гуманітарної організації з 24 лютого 2022 року.

Якщо ваша родина належить до однієї з указаних категорій, вам необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org. Це єдиний офіційний сайт реєстрації на програму грошової допомоги.

 Якщо ви відповідаєте критеріям програми та вже подали заявку, повторно подавати заявку не потрібно, її буде перевірено.

У Житомирській, Київській та Кіровоградській областях, соціальні працівники у громадах персонально реєструють родини, які відповідають критеріям програми.

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