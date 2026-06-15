Унікальна колекція втрачена: через удар РФ по кіностудії Довженка знищено десятки тисяч костюмів

Удар по кіностудії Довженка

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Унаслідок російського ракетного удару по Києву серйозно постраждала кіностудія імені Довженка. За попередніми оцінками, повністю знищено унікальну колекцію костюмів, яку десятиліттями використовували під час зйомок фільмів, театральних постановок і культурних проєктів.

Про це в ефірі «Сніданок з 1+1» розповів Андрій Дончик, генеральний директор Національної кіностудії імені Олександра Довженка.

Як зазначає представник студії, у двоповерховій будівлі зберігалося близько 100 тисяч костюмів та майже три мільйони різноманітних предметів — взуття, аксесуарів і реквізиту. Серед втраченого — історичні костюми, які використовувалися під час створення культових українських стрічок, зокрема «Тіні забутих предків» та «Пропала грамота».

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«Не тільки для кіно, для театрів, для якихось перформансів, для вистав. На жаль, все знищено. Але я знаю, що не тільки костюмниця постраждала», — додає він.

Водночас пошкодження зафіксовано майже по всій території кіностудії. За попередніми даними, по об’єкту було завдано удару двома ракетами. Унаслідок вибухів у будівлях практично не залишилося цілих вікон.

Також постраждало приміщення, де зберігався кіноархів із близько 600 фільмів на плівці. Частина цих матеріалів існує лише в одному екземплярі.

«Я сподіваюся, що, оскільки не було пожежі, то там якраз це технічне приміщення, а колекція знаходилась далі. Є сподівання, що вона не постраждала, тому що вона в окремих кімнатах, в металевих коробках, перебувала», — сказав Дончик.

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Остаточний масштаб руйнувань і втрат наразі встановлюють експерти.

Нічна атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ. У столиці зафіксували десятки пожеж і руйнувань майже в усіх районах міста, а аварійні служби працювали приблизно на 50 локаціях. Внаслідок обстрілу постраждали понад 20 людей, серед них — дитина та вагітна жінка. Також через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів.

Зокрема, серйозної шкоди зазнала Києво-Печерська лавра. Пошкоджено щонайменше 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення. Найбільше постраждав Успенський собор, там фіксували займання.

Відомо, що один із ЖК у Києві вчетверте постраждав через атаку РФ. У ньому спалахнула пожежа через падіння уламків збитих цілей.

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