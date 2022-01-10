Унікальна листівка з Херсонщини потрапила на закордонний аукціон: скільки за неї просять (фото)

Унікальна листівка з Херсонщини потрапила на закордонний аукціон: скільки за неї просять (фото)

Надіслали листівку 8 червня 1912 року.

Листівку з унікальним штампом, що відправили з Херсонської області, виставили на зарубіжний аукціон.

Про листівку давниною у 100 років у групі "Історія Нововоронцовського краю" у Facebook розповів краєзнавець Андрій Селецький.

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Відправлення адресувалося жительці Нововоронцовки Соні Таракановій.

Фото: Андрій Селецький\Facebook

Надіслали листівку 8 червня 1912 року. Невідомо, хто зберіг кореспонденцію, і де вона перебувала ціле століття, але з адресатки за неї вимагалася доплата.

На самій ілюстрації підпис — "Паризький Салон 1909 р. М. Клерон. Ранкова молитва арабських жреців".

“Справа в тому, що з колекційної точки зору ця листівка унікальна штампом “Доплатить 6 к.”, тобто відправнику не вистачало грошей для відправлення і цей борг повісили на отримувача”, — зазначив Андрій Селецький.

На аукціоні за старовинну листівку просять 9 тисяч гривень.

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Нагадаємо, під час ремонтних робіт у будівлі Херсонського музею природи співробітники знайшли газету "Одесскія новости" від 3 липня 1898 року.

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