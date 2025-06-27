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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Унікальна операція: пораненому бійцеві пересадили палець з ноги на руку

Після важкого поранення на фронті український воїн втратив одну руку, а на іншій - великий палець.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
пересадка пальця

Бійцеві пересадили палець з ноги на руку / © скриншот з відео

Українські хірурги спільно з британськими колегами провели унікальну операцію, пересадивши палець з ноги на руку пораненого бійця.

Про це повідомили у центрі протезування та реабілітації Superhumans.

«Наш пацієнт Назар пройшов через надзвичайне випробування. Після важкого поранення на фронті він втратив одну руку, а на іншій - великий палець, який відіграє ключову роль у забезпеченні функції захоплення». – йдеться у повідомленні.

Медики наголосили, що таку складну операцію в цьому центрі провели вперше, але вона пройшла успішно. Для пересадки використали другий палець стопи пацієнта.

«Операція тривала кілька годин: потрібно було з’єднати кістку, судини, нерви та сухожилки, щоб пересаджений палець отримав повноцінне кровопостачання, чутливість і рухливість», - повідомили в медичному центрі, опублікувавши відео фрагментів операції та реабілітації пацієнта.

Через місяць після проведеної операції поранений боєць може відчиняти двері, відкручувати кришечку пляшки та підіймати дрібні предмети.

Як зазначають медики, попереду - ще кілька місяців реабілітації, але шанси на повне відновлення функції захоплення - реальні.

Нагадаємо, раніше українським медикам вдалося пересадити пацієнтці другий палець стопи на місце втраченого другого пальця на руці.

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