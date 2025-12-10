Унікальна тварина у Чорнобильському заповіднику: фотопастка зафіксувала, як вона готується до зими (відео)

© pixabay.com

Фотопастка Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксувала єнотоподібного собаку, який ласував рештками лося. Тварина активно накопичує енергію перед холодами, і, як уточнюють фахівці заповідника, така поведінка є природною адаптацією до зими.

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник повідомив про це.

У заповіднику пояснюють, що єнотоподібні собаки — всеїдні та надзвичайно гнучкі у своїй харчовій поведінці: вони споживають усе, що доступне в конкретний момент. До їхнього раціону належать дрібні гризуни, птахи й яйця, комахи, риба, ягоди, плоди та навіть злакові рослини.

Важливу частину їхнього живлення становить падаль. Саме здатність харчуватися тваринними рештками дозволяє виду успішно переживати періоди, коли інша їжа менш доступна. Тож споживання залишків лося — не випадковість, а висококалорійне джерело енергії, яке дає можливість накопичити жир перед зимовим сезоном.

У дикій природі Чорнобильської зони такі сцени трапляються часто та нагадують про те, що кожен вид відіграє свою роль у функціонуванні місцевих екосистем.

