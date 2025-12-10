- Дата публікації
Унікальна тварина у Чорнобильському заповіднику: фотопастка зафіксувала, як вона готується до зими (відео)
Чорнобильський заповідник оприлюднив фото єнотоподібного собаки.
Фотопастка Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксувала єнотоподібного собаку, який ласував рештками лося. Тварина активно накопичує енергію перед холодами, і, як уточнюють фахівці заповідника, така поведінка є природною адаптацією до зими.
Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник повідомив про це.
У заповіднику пояснюють, що єнотоподібні собаки — всеїдні та надзвичайно гнучкі у своїй харчовій поведінці: вони споживають усе, що доступне в конкретний момент. До їхнього раціону належать дрібні гризуни, птахи й яйця, комахи, риба, ягоди, плоди та навіть злакові рослини.
«Єнотоподібний собака, або єнот уссурійський, належить до видів із надзвичайно гнучкою харчовою поведінкою: він споживає все, що доступне в конкретний момент. У його раціоні: дрібні гризуни, птахи та їхні яйця, комахи, риба, ягоди, плоди й навіть злаки», — кажуть дослідники.
Важливу частину їхнього живлення становить падаль. Саме здатність харчуватися тваринними рештками дозволяє виду успішно переживати періоди, коли інша їжа менш доступна. Тож споживання залишків лося — не випадковість, а висококалорійне джерело енергії, яке дає можливість накопичити жир перед зимовим сезоном.
У дикій природі Чорнобильської зони такі сцени трапляються часто та нагадують про те, що кожен вид відіграє свою роль у функціонуванні місцевих екосистем.
