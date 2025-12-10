ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
520
Час на прочитання
1 хв

Унікальна тварина у Чорнобильському заповіднику: фотопастка зафіксувала, як вона готується до зими (відео)

Чорнобильський заповідник оприлюднив фото єнотоподібного собаки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Унікальна тварина у Чорнобильському заповіднику: фотопастка зафіксувала, як вона готується до зими (відео)

© pixabay.com

Фотопастка Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксувала єнотоподібного собаку, який ласував рештками лося. Тварина активно накопичує енергію перед холодами, і, як уточнюють фахівці заповідника, така поведінка є природною адаптацією до зими.

Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник повідомив про це.

У заповіднику пояснюють, що єнотоподібні собаки — всеїдні та надзвичайно гнучкі у своїй харчовій поведінці: вони споживають усе, що доступне в конкретний момент. До їхнього раціону належать дрібні гризуни, птахи й яйця, комахи, риба, ягоди, плоди та навіть злакові рослини.

«Єнотоподібний собака, або єнот уссурійський, належить до видів із надзвичайно гнучкою харчовою поведінкою: він споживає все, що доступне в конкретний момент. У його раціоні: дрібні гризуни, птахи та їхні яйця, комахи, риба, ягоди, плоди й навіть злаки», — кажуть дослідники.

Важливу частину їхнього живлення становить падаль. Саме здатність харчуватися тваринними рештками дозволяє виду успішно переживати періоди, коли інша їжа менш доступна. Тож споживання залишків лося — не випадковість, а висококалорійне джерело енергії, яке дає можливість накопичити жир перед зимовим сезоном.

У дикій природі Чорнобильської зони такі сцени трапляються часто та нагадують про те, що кожен вид відіграє свою роль у функціонуванні місцевих екосистем.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як птахи по-різному реагують на вибухи в Києві, зокрема деякі з них просто розлітаються врізнобіч.

Дата публікації
Кількість переглядів
520
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie