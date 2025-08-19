- Дата публікації
Унікальна знахідка: на Тернопільщині виявили найбільше підземне озеро України
Відкрив озеро луцький спелеолог Ігор Троцюк, за його словами, до озера треба повзти на колінах протягом двох годин.
На Тернопільщині недалеко від села Королівка у печері Оптимістичній спелеологи виявили унікальне підземне озеро, яке займає площу понад 500 м² і має глибину до 6 метрів. Вода в цьому озері кришталево чиста і постійно підтримує температуру +7°C. Це відкриття може стати справжньою сенсацією для науки та туризму.
Щорічно фахівці під час спелеологи знаходять нові ходи в Оптимістична пещеру. На сьогоднішній день печера вважається найдовшою в Європі, пишуть Патріоти України.
Печера, яка раніше вважалася майже зовсім безводною, подарувала своїм дослідникам багато підземних озер. Один за одним були відкриті озера Мрія, Частка Бога, П’ятикутна, Пермське, Фрік, Містик, Карман і озеро Мікрон. Останнє, за оцінками фахівців, претендує на звання найбільшого підземного озера України. Його глибина досягає 5-6 метрів, а площа поверхні — близько 500 кв. м. Вода в ньому — кристально чиста, температура 7 вище нуля градусів за Цельсієм.
Відкрив озеро луцький спелеолог Ігор Троцюк. За словами дослідника, до озера треба повзти на колінах протягом двох годин. Наполеглива робота навесні принесла свої несподівані результати — був знайдений хід в новий зал. Практично спелеолог вивалився на берег незайманого озера.
Це перша велика водойма в печері. Сьогодні печерне озеро досліджують люди дуже рідкісної спеціальності — спелеодайвери, в гідрокостюмах і з кисневими балонами намагаються пройти озеро під водою.
