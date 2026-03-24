Одне на мільйон: на Київщині народилося рідкісне чорне леопарденя (фото)

Рідкісне чорне леопарденя народилося в зоопарку на Київщині:

Реклама

У зоопарку на Київщині виходжують рідкісне дитинча амурського леопарда з нетиповим чорним забарвленням. Самиця на ім’я Гера народилася у серпні 2025 року в пари далекосхідних леопардів — Сальми та Геркулеса.



Чорний колір шерсті — це рідкісна генетична особливість, яка може не проявлятися у хижаків поколіннями. Власник зоопарку Михайло Пінчук зазначає, що вони роками намагалися отримати потомство від цієї пари та навіть зверталися по допомогу до іноземних фахівців. Це дуже важливо, адже амурські леопарди майже зникли: у дикій природі їх залишилося лише близько сотні.

Реклама

Через виявлену інфекцію та слабкість дитинча довелося забрати від матері невдовзі після народження. Ветеринари вигодовували Геру вручну спеціальними сумішами, до яких тварина звикала поступово.

Батьки рідкісного чорного леопарда. / © Суспільне

Наразі леопарденяті близько шести місяців, її вага сягає 15 кілограмів. Стан тварини оцінюють як стабільний. Вона готується до переїзду у відкритий вольєр. Очікується, що відвідувачі зможуть побачити рідкісну хижачку вже у квітні 2026 року.

Нагадаємо, у Яворівському національному природному парку з’явилося на світ лоша нащадків тарпанів.